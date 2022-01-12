Украинский политолог сравнили свою страну с "камешком в туфле Путина" Фото: REUTERS

Украина играет роль «камешка в туфле» президента России Владимира Путина, который постоянно мешает Москве. Так считает украинский политолог Владимир Грановский.

«Функция страны сведена к тому, чтобы быть проектом "антиРоссия"», - заявил украинский политолог в эфире телеканала "Наш"

Грановский заявил, что вместо разработки векторов собственного развития незалежная ратует за новые ограничительные меры в отношении России, которая из-за этих самых санкций начала развивать собственное производство.

Напомним, накануне другой украинский политолог Виталий Кулик заявил, что проведение переговоров между Россией и США по стратегической стабильности стало «неблагоприятным звоночком» для Украины в части раздела сфер влияния. По его словам, незалежная может стать «разменной монетой» между Москвой и Вашингтоном.