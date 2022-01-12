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Политика12 января 2022 9:57

Боррель призвал вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе

Глава евродипломатии признал, что механизм урегулирование кризисов нуждается в совершенствовании
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: REUTERS

Главной задачей переговоров с Россией по гарантиям безопасности должно стать возвращение к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, написал в своем блоге руководитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

"Первая задача состоит в том, чтобы вернуться к общим принципам архитектуры безопасности в Европе, вытекающим из Хельсинского акта, Парижской хартии, Венского документа", - подчеркнул дипломат.

По его словам, механизм урегулирования кризисов нуждается в совершенствовании и переговоры могут способствовать повышению его эффективности.

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовало проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. В настоящее время по ним ведутся переговоры с представителями Североатлантического альянса и Соединенных Штатов.

Президент России Владимир Путин отметил, что некоторые недоброжелатели Москвы интерпретируют предложения по гарантиям безопасности в Европе как ультиматум, однако это не так.