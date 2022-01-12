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Экономика12 января 2022 10:00

Правительство поручило ФАС отслеживать ситуацию с ценами на газовое оборудование

Новак сообщил о случаях роста стоимости газоиспользующего оборудования
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство поручило ФАС отслеживать ситуацию с ценами на газовое оборудование

Правительство поручило ФАС отслеживать ситуацию с ценами на газовое оборудование

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство поручило Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на оборудование, которое необходимо для подключения газа к дому. Такое заявление в среду, 12 января, сделал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, указав на случаи роста стоимости газового оборудования.

«Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости», - заявил вице-премьер.

Новак сообщил, что кабмин внимательно отслеживает ситуацию с ценами на оборудование для подключения к газу. Он отметил, что создана «система бенчмаркинга», что помогло снизить среднюю стоимость такого набора.

Как писал сайт kp.ru, Новак также заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%.