Правительство поручило ФАС отслеживать ситуацию с ценами на газовое оборудование Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство поручило Минпромторгу и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) отслеживать ситуацию с ценами на оборудование, которое необходимо для подключения газа к дому. Такое заявление в среду, 12 января, сделал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным, указав на случаи роста стоимости газового оборудования.

«Нами выявляются случаи роста стоимости газоиспользующего оборудования. Это происходит на фоне увеличения количества заявок в четыре раза, что вызвало рост спроса на оборудование. Мы также организовали мониторинг рынка, даны соответствующие поручения Минпромторгу и ФАС по обеспечению наличия на рынке оборудования и незавышения стоимости», - заявил вице-премьер.

Новак сообщил, что кабмин внимательно отслеживает ситуацию с ценами на оборудование для подключения к газу. Он отметил, что создана «система бенчмаркинга», что помогло снизить среднюю стоимость такого набора.

Как писал сайт kp.ru, Новак также заявил, что уровень газификации России к 2022 году достиг 72%.