Оранжевый снег из Сибая отправили на независимую экспертизу

Фото: Эдуард Кадыров/mkset.ru

Образцы оранжевого снега из Сибая отправили на независимую экспертизу.

Напомним, что ранее жителей столицы башкирского Зауралья напугало необычное погодное явление. Горожане заметили, что еще до Нового года в Сибае выпал странный оранжевый снег. Местные жители предположили, что в ситуации может быть замешан завод буровых реагентов.

Портал «Mkset.ru» сообщает, что 8 января власти города встретились с обеспокоенными горожанами. На встречу пришли сотрудники городской администрации, министерства экологии и главный инженер завода буровых реагентов.

Представитель движения «Сибай, дыши» Эдуард Кадыров после встречи с чиновниками отобрал пробы оранжевого снега за пределами санитарно-защитной зоны завода. Полученный снег он оставил на ночь в ванной. Талую воду он перелил в бутылку и передал «надежному человеку». Товарищ Кадырова отвез ее в другой регион страны для экспертизы в независимой лаборатории.

- Мы сделали потому, что не доверяем данным лаборатории УГАК, - объяснил сложный алгоритм действий Кадыров.

Ранее мы сообщали о том, что власти Башкирии приняли решение затопить дымящийся карьер в Сибае.