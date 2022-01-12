Экс-глава администрации Ставрополя задержан в Белоруссии с поддельным паспортом

Экс-главу Ставрополя, судимого за взятки, поймали в Белоруссии с поддельным паспортом, когда он хотел улететь в Турцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Экс-глава администрации Ставрополя пытался уехать в Турцию с поддельным паспортом. Об этом в среду 12 января сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

В аэропорту Минска в понедельник 10 января экс-чиновник предъявил паспорт с признаками подделки, сообщили в Госпогранкомитете. Мужчина проходил пограничный контроль перед посадкой на рейс «Минск-Стамбул».

«Он предъявил белорусским пограничникам паспорт гражданина Российской Федерации с признаками частичной подделки», - сообщает пресс-служба белорусского ГПК.

Оказалось, что у бывшего руководителя администрации Ставрополя с собой был настоящий паспорт гражданина России, однако он воспользовался поддельным, потому что ему ограничен выезд за пределы РФ.

«В 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве. После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом», - сообщает Госпогранкомитет Белоруссии.

В отношении бывшего главы администрации российского региона в Белоруссии возбудили уголовное дело.

Ранее на kp.ru сообщалось, что в 2012 году главу администрации Ставрополя задержали по подозрению в покушении на получение взятки в 50 млн рублей. В 2021 году другой крупный чиновник в Ставрополе был задержан за 60-миллионные «откаты». Это был зампред правительства.