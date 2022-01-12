Путин поручил усилить надзор за соблюдением законности в учреждениях ФСИН

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал поручение органам прокуратуры совместно с правозащитными организациями усилить надзор за соблюдением законности в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», - заявил российский лидер в среду, 12 января, в ходе торжественного заседания, посвященного трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры.

Глава государства отметил, что данную работу необходимо вести «во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».

Напомним, по итогам пресс-конференции российский лидер поручил Министерству юстиций и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня текущего года предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Ответственными за выполнение этого поручения глава государства назначил министра юстиции Константина Чуйченко и генерального прокурора Игоря Краснова.