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Политика12 января 2022 10:15

Путин поручил усилить надзор за соблюдением законности в учреждениях ФСИН

Российский лидер порочил провести данную работу органам прокуратуры совместно с правозащитными организациями
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин дал поручение органам прокуратуры совместно с правозащитными организациями усилить надзор за соблюдением законности в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Необходимо усиление надзора за соблюдением законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы», - заявил российский лидер в среду, 12 января, в ходе торжественного заседания, посвященного трехсотлетию со дня образования органов прокуратуры.

Глава государства отметил, что данную работу необходимо вести «во взаимодействии с другими государственными структурами, общественными и правозащитными организациями».

Напомним, по итогам пресс-конференции российский лидер поручил Министерству юстиций и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня текущего года предложения по борьбе с пытками в местах лишения свободы. Ответственными за выполнение этого поручения глава государства назначил министра юстиции Константина Чуйченко и генерального прокурора Игоря Краснова.