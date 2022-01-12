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Здоровье12 января 2022 10:26

Администрация Кремля не планирует уходить на удаленку, но готовится к росту заболеваемости

Песков заявил, что будут приниматься меры эпидемиологической безопасности президента
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Кремля не планирует уходить на удаленную работу, однако потенциально готовятся к росту заболеваемости коронавирусной инфекции. Такое заявление в среду, 12 января, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается администрации, это такой непрерывный рабочий процесс, но, конечно, тоже потенциально готовимся к тому, что может количество заболевших увеличиваться», - заявил он.

Представитель Кремля заявил, что эксперты подготовят рекомендации по организации работы президента России Владимира Путина в связи с прогнозами по ухудшению эпидемиологической обстановки в стране из-за развития коронавирусной инфекции.

«Безусловно, специалисты будут формулировать свои рекомендации для президента. Безусловно, все меры, связанные с безопасностью, эпидемиологической безопасностью президента будут приниматься, это обязательно», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле полагаю, что цифры заболеваемости новым штаммом коронавируса «омикроном» в России будут очень высокими.