Депутаты Госдумы предложили вводить ограничения для невакцинированных только при режиме ЧС

Депутаты предложили внести в закон о ковидных сертификатах поправку о введении кодов только во время режима ЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вводить ограничения для тех, кто не вакцинирован от коронавирусной инфекции, только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации предложили депутаты Госдумы. Об этом сообщил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. Предлагаем вводить ограничения для непривитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры», - написал Миронов.

Депутат отметил, что фракция будет добиваться внесения в закон о ковидных сертификатах только одной поправки, которую считает принципиально важной.

«Мы настаиваем, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации», - заявил Сергей Миронов.

Заявленную позицию Миронов объяснил тем, что официальное введение режима ЧС «защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства».

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года Госдума РФ приняла в первом чтении закон о введении ковидных сертификатов в общественных местах. Сейчас дума рассматривает поправки и предложения к законопроекту.