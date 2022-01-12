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Общество12 января 2022 10:51

Сенатор Бибикова заявила, что предложенную Путиным индексацию пенсий могут провести задним числом

Политик считает, что закон об индексации пенсий, скорее всего, будет принят до конца января 2022 года
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сенатор Бибикова заявила, что предложенную Путиным индексацию пенсий могут провести задним числом

Сенатор Бибикова заявила, что предложенную Путиным индексацию пенсий могут провести задним числом

Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложенная российским лидером индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6 процента возможно будет проведена задним числом с 1 января. Такое заявление сделала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», - приводит РИА Новости слова сенатора, которая отметила, что речь о соответствующем поручении главы государства по индексации пенсий шла в 2021 году при принятии бюджета на следующий год и на плановый период до 2024 года.

Бибикова также заявила, что закон об индексации пенсий в соответствии с поручением на уровень чуть выше инфляции, скорее всего, будет принят до конца января текущего года.

Напомним, в среду, 12 января, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на 8,6%, отметив, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.