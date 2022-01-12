Сенатор Бибикова заявила, что предложенную Путиным индексацию пенсий могут провести задним числом Фото: Иван МАКЕЕВ

Предложенная российским лидером индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции на 8,6 процента возможно будет проведена задним числом с 1 января. Такое заявление сделала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», - приводит РИА Новости слова сенатора, которая отметила, что речь о соответствующем поручении главы государства по индексации пенсий шла в 2021 году при принятии бюджета на следующий год и на плановый период до 2024 года.

Бибикова также заявила, что закон об индексации пенсий в соответствии с поручением на уровень чуть выше инфляции, скорее всего, будет принят до конца января текущего года.

Напомним, в среду, 12 января, президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил проиндексировать пенсии выше инфляции на 8,6%, отметив, что принятые ранее решения не позволят гражданам покрыть расходы, связанные с повышенной инфляцией прошлого года.