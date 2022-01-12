Токаев заявил, что организованный вывод контингента ОДКБ начнется 13 января 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что организованный вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из республики начнется в четверг, 13 января.

«Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней», - заявил глава государства в среду, 12 января, отметив, что пребывание миротворческого контингента в республики «сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации».

Как писал сайт kp.ru, днем ранее, во вторник, 11 января, президент Казахстана, объявил о завершении основной миссии миротворческих сил, уточнив, что через два дня начнется вывод войск организации, который, по его словам, займет не более десяти дней.

Напомним, 6 января, в секретариате ОДКБ заявили, что для нормализации обстановки в Казахстане организация начала перебрасывать коллективные миротворческие силы. От России в контингент вошли Воздушно-десантные войска.