Россиян предупредили о риске утечки банковских данных через прошитые смартфоны Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Директор Центра информационной безопасности компании "ЛАНИТ-Интеграция" Николай Фокин сообщил, что смартфоны с неофициальной версией операционной системы более уязвимы для взлома.

"Операции с таких устройств считаются более рискованными", - заявил он в беседе с изданием "Газета.ru".

Эксперт добавил, что мошенники заинтересованы в неофициальных версиях мобильного ПО, так как это позволяет обходить функции безопасности и может приводить перехвату SMS-сообщений, удаленному управлению устройством и хищению данных банковских карт.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности и программист Сергей Вакулин также заявлял, что при обновлении смартфона на Android есть опасность получить на устройство вирус, рассказывает телеканал "360".

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков предупредил жителей столицы о том, что в праздничные дни под видом социальных работников в квартиры стучатся мошенники, передает "Свободная пресса"