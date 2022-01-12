Песков заявил, что Кремль не занимается организацией поездки Канье Уэста в Россию

Канье Уэст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль не настолько знаком с деятельностью американского рэпера Канье Уэста для того, чтобы ее оценивать, а также занимается организацией поездки артиста в Россию. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах исполнителя встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», - заявил представитель Кремля.

Комментируя вопрос о том, насколько российский лидер и администрация Кремля знакомы с деятельностью Уэста, Песков отметил, что это знакомство «не столь глубоко, чтобы давать оценки».

Ранее журнал Billboard заявил о планах американского рэпера впервые посетить Россию с концертами летом 2022 года. Согласно данным издания, Канье Уэст хотел бы пригласить на один из своих концертов в качестве «специального гостя» президент России.