Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана с 12 января 2022 года

Под запрет попадает ввоз животных, восприимчивых к ящуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор ввел запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Мера принята в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру. Решение вступило в силу 12 января 2022 года.

Ограничение распространяется на восприимчивых к ящуру животных, а также сырого мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции, шерсти, шкур и кожи, кормов и кормовых добавок животного и растительного происхождения, волос, щетины, трофеев, кишечного сырья, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

Как ранее писал сайт kp.ru, в декабре Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз в Россию ряда фруктов и овощей из Турции и Ирана. Как утверждают в ведомстве, проведенные проверки — в том числе связанные с усилением контроля в канун новогодних праздников — показали, что она небезопасная. Ограничение распространяется, в частности, на перец, гранаты и виноград.