Карту энергоэффективности многоквартирных домов представили в Ижевске

Жителей «низкоэффективных» домов призывают провести ремонт, чтобы снизить стоимость оплаты коммунальных услуг Фото: Shutterstock

Карта энергоэффективности многоквартирных домов Ижевска создана с использованием программного продукта, разработанного Фондом содействия реформированию ЖКХ для оценки энергоэффективности каждого конкретного дома. Как сообщает Udm-info со ссылкой на председателя Объединения советов домов Удмуртии Александра Евсеева, по заявкам жителей проект будут «обкатывать» на Октябрьском районе.

«Мы собрали сведения об объемах потребления тепловой энергии, коммунальных ресурсов, опросив жителей, ТСЖ и управляющие организации, провели анализ и сделали рейтингование», - написал Евсеев на своей странице в Фейсбуке.

Евсеев призвал жителей многоквартирных домов с низкой энергоэффективностью провести энергоэффективный ремонт. По его словам, это позволит снизить стоимость услуг ЖКХ.

«Энергоэффективный капитальный ремонт выходит дороже, чем обычный, но эти средства не просто тратятся — это инвестиция, которая затем возвращается в виде экономии на коммунальных услугах, - считает председатель Объединения совета домов. - Эта экономия может достигать до 30% - существенная цифра, на мой взгляд»», - объяснил Александр Евсеев.

Некоторые ижевчане подвергают сомнению эффективность подобных работ. Так, один из жителей новостройки с высоким классом энергоэффективности («B») рассказал корреспонденту Udm-info, что после переезда из аналогичной по площади старой «панельки» с низким классом стоимость услуг ЖКХ в его случае увеличилась.