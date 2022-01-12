Гинцбург заявил, что «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» лучше других противостоит изменчивости вируса. Такое заявление в среду, 12 января, сделал директор Центра имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

«Спутник V" гораздо лучше приспособлен [к противостоянию изменчивости коронавируса]», - заявил глава центра в эфире телеканала «Россия-24».

Гинцбург отметил, что вопрос о необходимости адаптации «Спутника V» к новому штамму «омикрон» будет решен через две недели после заявлений известных клиницистов о ситуации с данным вариантом вируса. Специалист также заявил, что в Москве на долю нового штамма приходится уже до 30% заражений.

Напомним, ранее Гинцбург заявил, что надежность «Спутника V» против нового штамма «омикрон» доказана совместным исследованием Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.