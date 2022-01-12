Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 января 2022 13:37

Гинцбуг заявил о практической готовности «Спутника V», эффективного против «омикрона»

Директор Центра им.Гамалеи Гинцбург заявил, что российский «Спутник V» лучше других вакцин противостоит изменчивости коронавируса
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Гинцбург заявил, что вариант вакцины, адаптированной для противодействия штамму "омикрон", почти готов.

Гинцбург заявил, что вариант вакцины, адаптированной для противодействия штамму "омикрон", почти готов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что образец препарата «Спутник V», который способен противостоять омикрон-штамму коронавируса, почти готов. Об этом он сказал, выступая на телеканале «Россия-24» в среду 12 января.

Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет полностью адаптирован к «омикрону» через две недели. Также он отметил, что российский препарат лучше других приспособлен для того, чтобы противостоять постоянной изменчивости вируса COVID-19.

Гинцбург добавил, что существующий вариант вакцины «Спутник V» можно будет заменить препаратом, адаптированным под «омикрон», в течение 2,5-3 месяцев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не сможет избежать очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, это связано с распространением штамма «омикрон».

Пресс-секретарть Путина Дмитрий Песков заявил, что цифры заболеваемости омикрон-вариантом COVID-19 в России будут очень высокими.