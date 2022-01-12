Гинцбуг заявил о практической готовности «Спутника V», эффективного против «омикрона»

Гинцбург заявил, что вариант вакцины, адаптированной для противодействия штамму "омикрон", почти готов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Центра им.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что образец препарата «Спутник V», который способен противостоять омикрон-штамму коронавируса, почти готов. Об этом он сказал, выступая на телеканале «Россия-24» в среду 12 января.

Гинцбург заявил, что «Спутник V» будет полностью адаптирован к «омикрону» через две недели. Также он отметил, что российский препарат лучше других приспособлен для того, чтобы противостоять постоянной изменчивости вируса COVID-19.

Гинцбург добавил, что существующий вариант вакцины «Спутник V» можно будет заменить препаратом, адаптированным под «омикрон», в течение 2,5-3 месяцев.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия не сможет избежать очередного подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией, это связано с распространением штамма «омикрон».

Пресс-секретарть Путина Дмитрий Песков заявил, что цифры заболеваемости омикрон-вариантом COVID-19 в России будут очень высокими.