Городской суд Праги рассмотрит дело о выдаче Украине россиянина Франчетти

Александра Франчетти задержали по запросу Киева в международном аэропорту Праги в сентябре 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прокуратура Праги передала в горсуд дело россиянина Александра Франчетти. Он был задержан в Чехии 12 сентября 2021 года по требованию украинской стороны.

Как сообщил представитель пражской горпрокуратуры Алеш Цимбала, предварительное изучение дела Франчетти было завершено.

"Горпрокуратура Праги направила в горсуд Праги документы для принятия решения о возможности выдачи (данного гражданина) для судебного преследования", - приводит слова Цимбалы РИА Новости.

В документе отмечается, что россиянин Алекссандр Франчетти может быть выдан на Украину, если такое решение вынесет горсуд Праги и подтвердит Верховный суд республики. Окончательное решение будет вынесено после этих процедур главой минюста Чехии.

Как ранее писал сайт kp.ru, Задержанный в Чехии россиянин Александр Франчетти заявил, что все обвинения со стороны Киева фальшивы. Они связаны с тем, что россиянин якобы был участником событий "Крымской весны", связанной с воссоединением полуострова с Российской Федерацией.