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Общество12 января 2022 15:26

Токаев досрочно отменяет чрезвычайное положение в регионах со стабильной ситуацией

Президент Казахстана приказал досрочно отменить чрезвычайное положение в регионах со стабильной ситуацией
Мария ПАВЛОВА
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Токаев досрочно начал отменять режим чрезвычайного положения в регионах, где ситуация стабилизировалась.

Токаев досрочно начал отменять режим чрезвычайного положения в регионах, где ситуация стабилизировалась.

Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал досрочно отменить чрезвычайное положение в регионах страны, где обстановка стабилизировалась. Об этом сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

Токаев 12 декабря подписал постановления об отмене чрезвычайного положения в Северо-Казахстанской, Павлодарской и Западно-Казахстанской областях. Режим ЧП отменяется с 07 часов 00 минут 13 января.

Чрезвычайное положение по приказу президента Токаева было введено в Казахстане после того, как страну охватили беспорядки. Для стабилизации обстановки президент Токаев попросил о введении миротворческих сил ОДКБ. Во вторник 11 января Токаев объявил миссию миротворцев завершенной и назвал сроки вывода войск ОДКБ из Казахстана.

Ранее на kp.ru сообщалось, что глава Россотрудничества Евгений Примаков отказался от взаимодействия с новым министром информации Казахстана Умаровым и возглавляемым им ведомством, обвинив Умарова в русофобской риторике.