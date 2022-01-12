США ввели санкции против одного россиянина и организации "Парсек"

Это очередное расширение уже существующих санкций США Фото: REUTERS

Министерство финансов США внесло в санкционный список гражданина России и зарегистрированную в РФ организацию "Парсек". Об этом сообщается в среду, 12 января, на сайте ведомства.

Согласно появившейся на портале информации, россиянин Роман Аларь и организация "Парсек" попали под санкции, так как США считают их причастным к распространению оружия массового уничтожения. Аларь является одним из учредителей ООО "Парсек".

Также в санкционный список были внесены шесть других физических лиц - граждан КНДР.

Как ранее писал сайт kp.ru, введение новых санкций против России и ее граждан ожидалось заранее - об этом предупреждали американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме. Например, по данным Washington Post, сенаторы-демократы США готовились представить в среду, 12 января, новый пакет санкций в отношении России, включая лично российского лидера Владимира Путина.