Видео первого полета вновь изготовленного стратегического ракетоносца Ту-160М появилось в сети

Построенный в России с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Фото: кадр видео

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео первого полета стратегического ракетоносца Ту-160М. Он совершил его в среду, 12 января.

"12 января с аэродрома Казанского авиационного завода – филиала "Туполев" совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М. Полёт проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут", - говорится на сайте ОАК.

Модификация "М" для ракетоносцев Ту-160 означает, что такие самолеты имеют модернизированные двигатели, модернизированные системы управления, навигационные системы, а также системы управления вооружением.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе полета Ту-160М летчики-испытатели исполняли маневры, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как напоминают в "Ростехе", Ту-160М сохраняет внешний облик техники своей платформы, но создается на совершенно новой технологической базе с использованием цифровых технологий.