Генсек НАТО заявил, что в Югославии альянс защищал людей и пресекал зверства

Столтенберг рассказал, как силы НАТО пресекали зверства на территории бывшей Югославии. Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет отношения к распаду Югославии. Об этом он сказал в среду 12 января на пресс-конференции по итогам заседания совета Россия-НАТО. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter НАТО.

Столтенберг отметил, что Югославия в 1990-х распалась по внутренним причинам, а силы НАТО, вошедшие на территорию стран позже, пресекали зверства в Боснии и Герцеговине и защищали людей.

«Югославия распалась не из-за НАТО. Были внутренние причины распада Югославии. НАТО пришла намного позже, на основании мандата ООН, чтобы остановить зверства в Боснии и Герцеговине», — сказал генсек.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Йенс Столтенберг возложил ответственность за войну в Ливии на ЕС, отметив, что в этой стране альянс НАТО действовал в рамках мандата ООН.