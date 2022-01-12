Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 января 2022 16:31

Генсек НАТО заявил, что в Югославии альянс защищал людей и пресекал зверства

Столтенберг заявил, что НАТО не имеет отношения к распаду Югославии
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (17)Комментарии (17)(17)
Столтенберг рассказал, как силы НАТО пресекали зверства на территории бывшей Югославии.

Столтенберг рассказал, как силы НАТО пресекали зверства на территории бывшей Югославии.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не имеет отношения к распаду Югославии. Об этом он сказал в среду 12 января на пресс-конференции по итогам заседания совета Россия-НАТО. Трансляция пресс-конференции доступна в Twitter НАТО.

Столтенберг отметил, что Югославия в 1990-х распалась по внутренним причинам, а силы НАТО, вошедшие на территорию стран позже, пресекали зверства в Боснии и Герцеговине и защищали людей.

«Югославия распалась не из-за НАТО. Были внутренние причины распада Югославии. НАТО пришла намного позже, на основании мандата ООН, чтобы остановить зверства в Боснии и Герцеговине», — сказал генсек.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Йенс Столтенберг возложил ответственность за войну в Ливии на ЕС, отметив, что в этой стране альянс НАТО действовал в рамках мандата ООН.