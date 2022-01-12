Заммэра Москвы допустил введение новых ограничений в городе из-за омикрон-штамма

Ограничения будут введены в случае высокой нагрузки на систему здравоохранения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве могут ввести новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Ефимов отметил, что ограничения могут быть введены из-за распространения в столице штамма "омикрон". Если он приведет к повышенной нагрузке на систему здравоохранения, властям может потребоваться ввести дополнительные меры.

"Мы будем смотреть на уровень заболеваемости, но самое главное - на количество госпитализаций..., поэтому будем принимать оперативные решения по введению, либо невведению ограничений, опираясь на количество госпитализаций и нагрузку московской системы здравоохранения ",- заявил Ефимов в эфире "Россия 24".

Заммэра добавил, что пока рано говорить о том, какие ограничения могут ждать москвичей. Однако, по словам Ефимова, в целом "их набор понятен".

Как ранее писал сайт kp.ru, миллиардер, сооснователь Microsoft, филантроп Билл Гейтс заявил, что после волны «омикрона», накрывшей почти весь мир, пандемия коронавируса может пойти на спад.