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Здоровье12 января 2022 19:58

Эндокринолог объяснила, как хронический стресс разрушает организм человека

Переизбыток кортизола бьет по всем органам
Елена АКИМОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Эндокринолог объяснила, как хронический стресс разрушает организм человека

Эндокринолог объяснила, как хронический стресс разрушает организм человека

Фото: EAST NEWS

Эндокринолог Алена Барредо объяснила, как хронический стресс «убивает» организм человека. Переизбыток гормона кортизол, который выделяется в таких ситуациях, бьет по всем органам и истощает человека.

- Кортизол придуман для каких-то острых, стрессовых ситуаций — для кратковременного стресса. Это реакция „бей и беги“, но если реакция становится постоянной, то начинается процесс разрушения, - рассказывает врач в беседе с Пятым каналом.

Гормон разрушает белки и повышает сахар и помогает мобилизовать энергетический баланс. Попутная реакция – повышение давления. Параллельно с кортизолом в организме вырабатывается адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников. А вот половые гормоны в этот момент снижаются.

При регулярном стрессе уровень сахара и холестерина в организме становится неизменно высоким. Отсюда прибавка в весе и угроза сахарного диабета.

Меняется конституция тела - руки и ноги худеют, а на животе наоборот появляются лишние сантиметры.

- Кортизол снижает синтез гормона щитовидной железы. Страдает желудочно-кишечный тракт, а также половая жизнь человека, так как падает выработка тестостерона и эстрогена, - заключила врач.

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