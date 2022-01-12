Эндокринолог объяснила, как хронический стресс разрушает организм человека Фото: EAST NEWS

Эндокринолог Алена Барредо объяснила, как хронический стресс «убивает» организм человека. Переизбыток гормона кортизол, который выделяется в таких ситуациях, бьет по всем органам и истощает человека.

- Кортизол придуман для каких-то острых, стрессовых ситуаций — для кратковременного стресса. Это реакция „бей и беги“, но если реакция становится постоянной, то начинается процесс разрушения, - рассказывает врач в беседе с Пятым каналом.

Гормон разрушает белки и повышает сахар и помогает мобилизовать энергетический баланс. Попутная реакция – повышение давления. Параллельно с кортизолом в организме вырабатывается адреналин, норадреналин, стрессовые гормоны, гормоны надпочечников. А вот половые гормоны в этот момент снижаются.

При регулярном стрессе уровень сахара и холестерина в организме становится неизменно высоким. Отсюда прибавка в весе и угроза сахарного диабета.

Меняется конституция тела - руки и ноги худеют, а на животе наоборот появляются лишние сантиметры.

- Кортизол снижает синтез гормона щитовидной железы. Страдает желудочно-кишечный тракт, а также половая жизнь человека, так как падает выработка тестостерона и эстрогена, - заключила врач.

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