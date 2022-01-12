Госдеп выразил надежду, что США не придется вводить новые санкции против России

Новый законопроект о санкциях был представлен в США 12 января Фото: REUTERS

Официальный представитель госдепа Нед Прайс прокомментировал законопроект о новых санкциях против России, который представили американские сенаторы 12 января. Он подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на то, что вводить ограничительные меры все же не придется.

"Мы надеемся, это останется гипотетическим. Чтобы было так, мы хотим увидеть продолжение вовлеченности в дипломатию", - приводит слова Прайса РИА Новости.

По словам Прайса, США рассчитывают на заинтересованность России в дипломатическом решении вопросов. Этот путь для Вашингтона предпочтительнее санкций, заявил представитель госдепа.

Как ранее писал сайт kp.ru, американские сенаторы в среду, 12 января, представили законопроект, предусматривающий введение новых санкций против в России. В документе говорится, что очередные ограничительные меры США могут предпринять в случае обострения ситуации вокруг Украины. Ограничительные меры могут коснуться, в частности, президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и других первых лиц государства.