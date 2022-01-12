Скворцова: доля штамма "омикрон" составляет 76% от числа всех заболевших в выборке ФМБА Фото: Иван МАКЕЕВ

Доля заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" среди исследуемых пациентов Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России составляет 76% от общего числа инфицированных covid-19. Об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, это свидетельствует о доминировании "омикрона" среди других вариантов вируса.

- Вчера и сегодня мы наблюдаем достаточно выраженное доминирование "омикрона" перед другими линиями, прежде всего перед вариантом "дельта" .... 76% "омикрона", - рассказала Скворцова в интервью для телеканала "Россия-24".

Представитель агентства также добавила, что такие выводы были сделаны в результате исследования тест-системы ФМБА на выборке московских заболевших ковидом.

Накануне сообщалось, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления штамма коронавирусной инфекции "омикрон". Ее разработали специалисты ФМБА. По данным на 11 января в стране выявлено 305 случаев заражения омикрон-штаммом ковида.