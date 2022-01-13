Российские фигуристы Мишина и Галлямов побили мировой рекорд на чемпионате Европы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская пара фигуристов Анастасия Мишина - Александр Галлямов установила новый мировой рекорд по сумме баллов за выступление в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования прошли 12 января в Таллине.

Спортсменам удалось получить 82,36 балла от жюри. Таким образом их результат на 0,02 балла превысил общее число баллов прошлого рекорда россиян Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Как ранее писал сайт КП-Спорт, в финале первого дня чемпионата Европы по фигурному катанию 2022 года в Таллине на лед вышли представители парного катания. 12 января на площадке выступили сразу три российских дуэта: Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина – Александр Галлямов.