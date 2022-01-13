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В мире13 января 2022 0:47

Блинкен назвал российскую компанию "ключевым источником" товаров для ракетной программы КНДР

По его мнению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с "Парсек", в том числе с ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Блинкен назвал российскую компанию "ключевым источником" товаров для ракетной программы КНДР

Блинкен назвал российскую компанию "ключевым источником" товаров для ракетной программы КНДР

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российская компания "Парсек", попавшая под американские санкции, является "ключевым источником" товаров и технологий для северокорейской ракетной программы.

По его мнению, гражданин КНДР О Ён Хо в 2016-2021 годах сотрудничал с "Парсек", в том числе и взаимодействовал с ее директором по развитию, россиянином Романом Аларом.

- Взаимоотношения между О Ён Хо, Романом Анатольевичем Аларом и ООО "Парсек" являются ключевым источником товаров и технологий... для ракетной программы КНДР(Северная Корея), - говорится в заявлении американского госсекретаря.

Напомним, 12 января Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о внесении в санкционный список гражданина России и зарегистрированную в РФ организацию "Парсек". Согласно данным ведомства, речь идет о россиянине Романе Аларе. Это связано с тем, что в США считают его и организацию причастным к распространению оружия массового уничтожения.

Накануне Северная Корея сообщала о проведении испытания гиперзвуковой ракеты. Боеголовка снаряда поразила заданную цель на расстоянии тысячи километров. За пуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.