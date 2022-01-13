Премьер Эстонии назвала возмутительным решение не пригласить Таллин на переговоры России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас негативно высказалась о решении не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве. Свою позицию он изложила журналистам французской газеты Figaro.

По словам политика, НАТО следует выступать "единым фронтом" и занять "твердую позицию" в отношении Москвы.

- Для такой маленькой страны, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается. ... Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров без нашего участия, - объяснила Каллас.

Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности длились почти восемь часов. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах Российскую Федерацию, заявил, что обсуждения были сложными, но глубокими и конкретными. Также стороны обсудили вопрос с ситуацией вокруг Украины.