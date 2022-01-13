Что произошло в ночь на 13 января Фото: Александр КОЦ

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона будет предпринимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. По его словам, у РФ для этого есть целый набор военно-технических мер.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые с начала беспорядков в Казахстане прибыл в Алма-Ату. Он дал восемь месяцев на восстановление города после протестов и мародеров.

Председатель СК России Александр Бастрыкин после происшествий в учебных заведениях станы заявил, что считает необходимым вернуть вернуть МВД из Росгвардии контроль за оборотом оружия и патронов.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас негативно высказалась о решении не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве. По словам политика, НАТО следует выступать "единым фронтом" и занять "твердую позицию" в отношении Москвы.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса "Спутник М". Ученый заявил, что поставки ожидается уже на следующей неделе.

Противодействие запуску газопровода "Северный поток - 2" объясняется экономическими интересами других стран, считает глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот. Немецкий чиновник добавил, что в борьбе с трубопроводом заинтересованы и США, у которых, вероятно, есть свои планы на европейский газовый рынок.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что возможное введение США против России грозит серьезно обострить отношения Вашингтона и Москвы. Он полагает, что такие меры с американской стороны могут привести к таким последствиям как разрыв отношений между РФ и Штатами.

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снова снизился. Теперь его поддерживает лишь треть жителей страны. С ноября 2021 года рейтинг главы государства упал с 36 до 33%.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что носитель омикрон-штамма коронавируса может заразить около 100 человек. Для этого будет достаточного всего лишь одного чиха.