Бастрыкин назвал решение проблемы экстремизма среди мигрантов

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для решения проблемы экстремизма среди мигрантов необходим новый подход к миграционным процессам, их совершенствование, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

По его словам, преступность среди трудовых мигрантов растет.

"В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки", - уточнил Бастрыкин.

Так, в марте 2021 года силовики задержали выходца из Средней Азии, который готовил теракт в одном из торговых центров Майкопа, рассказал руководитель СК.

У задержанного изъяли компоненты самодельного взрывного устройства, инструкцию по его изготовлению, символику запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" и поддельные миграционные документы.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин заявил, что в России следует ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в страну трудовых мигрантов из ближнего зарубежья и произвести кодификацию миграционного законодательства.

В новом нормативном акте помимо геномной регистрации следует четко прописать "порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля", отметил руководитель СК.