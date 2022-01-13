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Происшествия13 января 2022 6:18

После убийства пятилетней девочки в Костроме возбудили дело о халатности полицейских

По версии следствия, сотрудники полиции не проследили за освободившимся педофилом
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Полицейские не уследили за освободившимся из колонии педофилом

Полицейские не уследили за освободившимся из колонии педофилом

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Следственные органы возбудили дело о халатности против двоих сотрудников городского отдела полиции №2 в Костроме в связи с изнасилованием и убийством пятилетней девочки, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", - уточнил Бастрыкин.

Как ранее писал сайт kp.ru, днем 4 января в Костроме пропала пятилетняя девочка. Малышка пришла вместе с мамой на работу. Пока мама занималась уборкой в культурном центре "Россия", девочка заскучала и попросила разрешения выйти из здания, чтобы посмотреть на новогоднюю елку на площади. Девочка вышла и пропала.

Позже тело ребенка нашли в одном из общежитий. По подозрению в похищении и убийстве девочки задержали двоих мужчин, один из которых раньше был судим за педофилию. Одному из задержанных 44 года, другому 24. Оказалось, что мужчины просто схватили девочку и унесли на глазах у прохожих.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного Кодекса - насильственные действия сексуального характера, изнасилование и убийство.