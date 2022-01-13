Мишустин заявил, что Россия должна быть готова к возможным новым пандемиям

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты предупреждают, что текущая пандемия может оказаться не последней, и Россия должна быть к этому готова, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеоприветствии к участникам восьмого Гайдаровского форума.

"Многие специалисты предупреждают: эта пандемия может оказаться не последней, - подчеркнул Мишустин. - И мы должны быть к этому готовы".

В частности, необходимо отладить комплексную систему защиты от новых биологических угроз, констатировал председатель российского правительства. В эту работу входит как оперативная разработка и производство вакцин и препаратов, так и ранняя диагностика.

Защита здоровья населения и увеличение продолжительности жизни являются приоритетными задачами, и в этом направлении ведется долгосрочная стратегическая работа, подчеркнул Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости коронавирусом. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством в среду, 12 января 2022 года.