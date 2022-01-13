В Польше заявили, что США намерены втянуть Россию в войну на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по гарантиям безопасности в Европе между Россией и Соединенными Штатами завершатся, вероятнее всего, провалом, поскольку Вашингтон стремится втянуть Москву в войну на Украине, считает польский обозреватель Адам Смех.

В статье для Mysl Polska журналист заявил, что диалог между странами ни к чему не приведет, так как «США и их монстр НАТО явно находятся на пути к переломному моменту конфликта». У Москвы при этом пути назад нет, отмечает Смех, потому что уступки со стороны России дискредитируют ее политику, в том числе вызовут недовольство внутри страны.

«Война будет неизбежна, если США не отступят от своей позиции. Соединенным Штатам, а точнее их правящей элите, есть что терять в защиту своего образа жизни, противоречащего старым ценностям Запада. Они не хотят ядерной войны, потому что ее никто не выиграет. Но они хотят войны на Украине, они хотят втянуть в нее Россию, что и делают», – написал Смех.

Военное столкновение может только усилить РФ, заявляет польский журналист. Вряд ли в этой войне США будут «проливать кровь американских солдат», однако жертвами станут украинские и польские военнослужащие, считает он.

Напомним, в среду, 12 января, прошло первое за два последних года заседание Совета Россия - НАТО. Российскую делегацию представила межведомственная комиссия Министерства иностранных дел и Минобороны. Сайт kp.ru писал о главных итогах встречи.