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Политика13 января 2022 8:36

Кудрин заявил, что уровень жизни в России на 20% выше, чем был в СССР

Глава Счетной палаты утверждает, что страна сделала огромный шаг вперед после 2000 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Алексей Кудрин

Алексей Кудрин

Фото: Артем КИЛЬКИН

Уровень жизни в современной России примерно на 20% выше, чем был в СССР перед распадом Советского Союза, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

"В 2003-2004 годах мы восстановили (в среднем, конечно) уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР, - отметил Кудрин. - В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам. Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе".

По его словам, огромный шаг вперед удалось сделать в 2000-х годах. Так, с 2000 по 2011 годы уровень жизни в стране вырос в три раза, заявил руководитель Счетной палаты.

России удалось стать государством с "нормальной рыночной экономикой", выразил свою оценку чиновник.

"В 1989 году это бы казалось сказкой, - подчеркнул Кудрин. - Вообще-то это большой успех. Такая быстрая трансформация, такие огромные и быстрые изменения".

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе того же интервью Алексей Кудрин утвердительно ответил на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов.

Напомним, в августе 2021 года Алексей Кудрин заявил, что экономика России устарела и изжила себя. По его словам, страна не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели.