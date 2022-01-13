Володин заявил, что среди журналистов не должно быть иностранных агентов

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Закон об иноагентах защищает Россию от вмешательства других стран и среди журналистов иностранных агентов быть не должно. Об этом заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин во время награждения парламентских корреспондентов по случаю Дня печати в четверг, 13 января 2022 года.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов, - подчеркнул Володин. - Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства".

Спикер нижней палаты российского парламента также призвал представителей средств массовой информации "для себя определить, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин на большой пресс-конфренции заявил, что закон об иностранных агентах придумали не в РФ, а в США.

Он указал на то, что власти не требуют прекращения работы организаций, попавших в соответствующий реестр. По словам главы государства, от иноагентов хотят только уточнений об источниках их финансирования.

По словам Путина, у Соединенных Штатов и России одно и то же количество признанных иноагентами организаций — 0,034%. Президент также подчеркнул, что в РФ не будут вводить уголовную ответственность за иностранное финансирование, как это сделали в США.