В России 13 января 2022 выявлено 21 155 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки выявлено 21 155 случаев заболевания коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедие сутки в России было выявлено 21 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 10 723 305 человек.

Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где прирост за сутки составил 5 490. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург – там инфицировались 1 839 человек, на третьем месте по числу заболевших Московская область – 1 556 новых пациентов.

За последние 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах России, при этом у 14 заразившихся болезнь протекала бессимптомно. Также за сутки зафиксированы 740 летальных исходов вследствие COVID-19. Всего от инфекции в стране с начала пандемии скончались 319 172 человека.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 25 984 человека, всего число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 9 784 348.