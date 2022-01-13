Мишустин отметил, что экономика России восстановилась от последствий пандемии быстрее ожидаемого

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская экономика восстановилась от последствий пандемии быстрее, чем ожидалось, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

Председатель правительства России уточнил, что уже во втором квартале 2021 года валовой внутренний продукт (ВВП) достиг допандемийного уровня. Также отмечаются хорошие показатели по объемам промышленного производства и перевозке грузов.

"Сравнительно быстро восстановилась занятость, сохранялся устойчивый внутренний спрос, - перечислил Мишустин. - Благоприятная картина сложилась и по традиционным статьям российского экспорта".

По его словам, во многом, этого удалось достигнуть благодаря мерам поддержки, которые были реализованы по поручению президента России Владимира Путина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин констатировал, что экономика России активно восстанавливается после спада, связанного с пандемией коронавируса. Соответствующее заявление президент РФ сделал в пятницу, 17 декабря.

Президент России отметил также заслугу бизнес-сообщества в том, что в середине текущего года российской экономике удалось выйти на уровень докризисного 2019 года.