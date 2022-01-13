Песков заявил, что сейчас Россия лучше подготовлена к возможным новым волнам коронавируса

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия сейчас лучше подготовлена к возможным новым волнам заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 13 января 2022 года.

Официальный представитель Кремля добавил, что главное действенное средство защиты от болезни - это вакцинация.

"Главное - всем быть готовыми, и единственное средство, которое спасает от смерти, - надо прямо говорить - это вакцинирование", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в стране достиг 63,2%. Неделей ранее он был примерно на 0,6 процентного пункта меньше.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо нарастить темпы вакцинации. По его словам, у страны есть пара недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости коронавирусом.