Песков назвал абсурдными заявления о связи «Северного потока – 2» с вопросами безопасности в Европе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увязывание проекта газопровода «Северный поток – 2» с вопросами безопасности в Европе выглядят абсурдными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Увязывание его с вопросами безопасности Европе – это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим – попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции», – сказал пресс-секретарь российского лидера на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, ранее Кремль заявил, что не согласен с заявлениями Соединенных Штатов и Украины о том, что газопровод «Северный поток – 2» якобы представляет угрозу энергетической безопасности Европы.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект строительства газопровода «Северный поток – 2» пока не соответствует требованиям Евросоюза, и именно это, по ее словам, стало причиной приостановки процесса его сертификации.