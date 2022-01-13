Песков опроверг введение ограничений с ковидными сертификатами для подростков

Дмитрий Песков не подтвердил введение ковид-сертификатов для несовершеннолетних в РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ не рассматривают введение ограничений по ковидным сертификатам для подростков. Об этом он сказал в четверг 13 января, отвечая на вопрос журналистов о том, предполагается ли на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки введение ограничений по ковид-сертификатам для несовершеннолетних.

Песков сказал, что такая противоэпидемическая ограничительная мера не планируется.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина для подростков "Спутник М" поступит в гражданский оборот на территории РФ после 17 января.

О том, что известно о вакцине для подростков "Спутник М", читайте здесь.

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