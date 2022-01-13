Журналистка "Комсомольской правды" Елена Кривякина награждена за лучшее освещение работы Госдумы

Вячеслав Володин и Елена Кривякина

Специальный корреспондент отдела экономики "Комсомольской правды", журналист правительственного пула, автор репортажей и расследований по социальной тематике Елена Кривякина награждена дипломом за лучшее освещение работы Госдумы в 2021 году. Она признана победителем творческого конкурса в номинации "Радио".

Церемония награждения приурочена ко Дню печати. Она состоялась в российском парламенте в четверг, 13 января 2022 года. Награду вручил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге с журналистами и представителями средств массовой информации", - подчеркнул спикер нижней палаты парламента в ходе церемонии награждения.

Напомним, День российской печати ежегодно отмечается 13 января. Он учрежден постановлением президиума Верховного Совета России от 28 декабря 1991 года, и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты.