Хуснуллин заявил, что смертность на дорогах России за год снизилась на 9%

Марат Хуснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Смертность на российских дорогах в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2021 году снизилась на 9%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Гайдаровского форума в четверг, 13 января 2022 года.

"Что бы вы понимали, что такое 9%, у нас в стране больше 60 тысяч людей в год гибнет на дорогах", - добавил Хуснуллин.

По оценке заместителя председателя правительства России, улучшения статистики удалось добиться благодаря повышению качества дорог в стране.

Чаще всего аварии со смертельным исходом происходят в результате выезда на встречную полосу, управления транспортом в состоянии опьянения и наезда на пешеходов, отметил вице-премьер.

Как ранее писал сайт kp.ru, водители в возрасте от 30 до 40 лет стали лидерами по количеству совершенных ДТП в России в 2021 году. На ни приходится больше четверти (27,5%) от общего количества аварий.