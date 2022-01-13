Спецкор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин награжден за освещение работы Госдумы

Спецкор «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин Фото; Игорь Самохвалов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил российских журналистов, работающих в нижней палате парламента, с Днем российской печати. Лучшие парламентские журналисты были награждены за освещение работы Госдумы в 2021 году.

Среди прочих награду получил обозреватель и специальный корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Ворсобин. Он стал победителем в номинации «Радио».

«Государственная Дума, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге с журналистами и представителями средств массовой информации…Принцип открытости – важная основа для выстраивания доверия с гражданским обществом. Нам важно, чтобы думский пул расширялся. Сегодня в нем работают уже более тысячи журналистов, которые аккредитованы в Государственной Думе», – сказал Володин на церемонии награждения.

Спикер нижней палаты парламента пожелал лауреатам удачи и возвращения к привычным форматам работы.