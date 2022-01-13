Опрос: 60% россиян не способны устоять перед обилием еды и алкоголя на праздниках

Опрос: 60% россиян не могу совладать с собой в период новогодних каникул Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты карьерного портала myresume.ru провели опрос среди работающих граждан в декабре 2021-январе 2022 года во всех субъектах России и выяснили, что 60% россиян не могу совладать с собой в период новогодних каникул.

Так, 32% участников опроса сообщили, что не способны устоять перед обилием еды на праздничных выходных и после праздников начинают активно бороться с лишним весом, еще 9% употребляют много спиртного в это время, сообщает "Газета.ru".

Отмечается, что 71% участников опроса сообщили, что в последние дни каникул чувствуют прилив сил и готовы приступать к работе.

Ранее специалисты выяснили, как выглядит список самых популярных услуг, которыми пользовались россияне во время новогодних каникул 2022 года. Так, самыми востребованными услугами стали массаж, маникюр и услуги парикмахера, сообщает RT.

Кроме того, в праздники россияне потратились на развлечения и стоматологию. Продажи в стоматологической сфере выросли на целых 35%. Соответственно повышенному спросу бизнес поднял цены, так что визит к доктору в праздники обходился на 23% дороже, передает "Пятый канал".

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что в январские праздники лидерами по количеству продаж стали товары для кошек. Спрос на них вырос в 18 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.