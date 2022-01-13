Токаев поблагодарил Путина за урегулирование обстановки в Казахстане Фото: REUTERS

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили протесты в азиатской республике и их урегулирование. Казахстанский лидер поблагодарил своего коллегу за помощь в решении проблемы.

«Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации – стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ. Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран – членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», – сообщается на сайте Кремля.

Напомним, во вторник, 11 января, президент Казахстана объявил о завершении основной миссии миротворческих сил ОДКБ, отметив, что через два дня начнется вывод войск организации, который займет не более десяти дней.

Как писал сайт kp.ru, миротворческий контингент ОДКБ начала передавать охраняемые социально значимые объекты в Казахстане местным силовым органам.