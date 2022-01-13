Эксперт: в Ростовской области из-за омикрона ожидается до 1000 заболевших в сутки

В начале февраля в Ростовской области, как и во всех регионах нашей страны, может начаться резкий прирост заболевших COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в феврале может резко увеличиться заболеваемость коронавирусом. Предварительно, ожидается до 1000 случаев в сутки. Такая ситуация будет, в том числе связана с распространением омикрон-штамма. Об этом заявил главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов, передает RostovGazeta.

- В начале февраля в Ростовской области, как и во всех регионах нашей страны, может начаться резкий прирост заболевших COVID-19. В феврале по России прогнозируют до 50-80 тысяч заболевших в сутки. При заражении людей омикрон-штаммом эта цифра может дойти до 100 тысяч в сутки. Однако это пока только предварительная оценка будущей ситуации, - сказал Игорь Гайнутдинов.

По словам медика, заболеваемость ковидом уже взлетела во Франции, Италии и Израиле. В России эти процессы ожидаются с опозданием в месяц.