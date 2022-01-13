Россиянам напомнили правила защиты от мошенников в WhatsApp

Аналитики заявили, что хакеры и кибермошенники испытывают особый интерес к мессенджеру WhatsApp Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитик компании Positive Technologies Яна Юракова заявила, что хакеры и кибермошенники испытывают особый интерес к мессенджеру WhatsApp, потому что его часто используют представители старшего поколения.

"Доля использования мессенджеров в качестве каналов для распространения, к примеру, вредоносного ПО, в наших выборках не такая высокая. Однако не исключено, что в 2022 году злоумышленники будут использовать мессенджеры для взаимодействия с жертвами чаще", - пояснила она в беседе с изданием Lenta.ru.

Она пояснила, что создатели мессенджера все время добавляют новые защитные меры: технологию сквозного шифрования, двухфакторную аутентификацию, опцию ввода пароля для входа в приложение.

Но при этом пользователям также стоит не забывать о простых мерах безопасности. чтобы защитить свои данные от мошенников:

- Не разглашать коды доступа сторонним лицам,

- Не переходить по подозрительным ссылкам, особенно в случае сообщений с призывами перевести деньги или оплатить подписку,

- Не загружать приложения не из официальных магазинов,

- Подключить двухфакторную аутентификацию.

Ранее первый замглавы комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал законодательно запретить чиновникам и сотрудникам госкорпораций использовать мессенджер WhatsApp.

"Лучше мы уйдём сами организованно, чем нас оттуда выбросят", - цитирует парламентария RT.

Напомним, Google, Facebook и WhatsApp оплатили штрафы в размере 22 млн рублей. Ранее в отношении компаний неоднократно вводились штрафные санкции за отказ локализовать данные в РФ, передают "Известия".