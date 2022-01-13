Российская фигуристка Камила Валиева установила новый мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева Фото: REUTERS

Россиянка Камила Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Воспитанница тренера Этери Тутберидзе набрала 90,45 балла, побив мировой рекорд, который ранее сама же и установила.

В своей программе Валиева исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп. Второе место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс, которая получила 76,25 балла. Третье место получила россиянка Александра Трусова с 75,13 баллами, пишет КП-Спорт.

Победительница турнира будет определена по итогам произвольной программы, которая состоится в субботу, 15 января.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", российская фигуристка Камила Валиева, которая лидирует после короткой программы на чемпионате Европы в Таллине, после своего проката заявила, что почувствовала, что в своей программе она рассказывает историю.