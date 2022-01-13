Умер Михаил Лобанов, один из ведущих педагогов Школы-студии МХАТ

В Москве умер выдающийся театральный педагог Михаил Лобанов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Школе-студии МХАТ в четверг 13 января сообщили о смерти выдающегося театрального педагога Михаила Лобанова.

«Скончался выдающийся профессор Школы-студии МХАТ Лобанов Михаил Андреевич. Школа-студия МХАТ скорбит и приносит соболезнования родным и близким Михаил Андреевича Лобанова», - говорится в сообщении на сайте Школы-студии.

Михаилу Лобанову было 76 лет, он умер после продолжительной болезни. Его называют легендой МХАТовской школы. Учениками Михаила Лобанова были Сергей Безруков, Ирина Апексимова, Владимир Машков, Евгений Миронов, Алена Хованская и другие звезды российского театра и кино.

Лобанов в свое время сам окончил Школу-студию МХАТ. В течение своей творческой жизни он играл в театре, ставил спектакли, снимался в кино. Михаил Лобанов преподавал также в Колледже Олега Табакова.

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