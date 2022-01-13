Курс евро превысил 87 рублей, достигнув максимальных значений с июля 2021

На открытии торгов 13 января евро стоил 85,5 рубля Фото: Евгения ГУСЕВА

Курс евро в четверг, 13 января, превысил 87 рублей. Это произошло впервые с 21 июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Московской биржи.

Отмечается, что в ходе торгов 14 января курс евро сначала немного превысил 87 рублей, что произошло впервые с 6 января 2022 года, а к 18:20 по московскому времени достиг 87,58 рубля. Это максимальный уровень с 21 июля 2021 года.

На открытии торгов 13 января евро стоил 85,5 рубля. За сутки валюта прибавила в стоимости 2,5%. Курс доллара тем временем впервые с 7 января превысил 76 рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики сообщили, что в 2022 году курс рубля сохранит относительную стабильность. Так, по их мнению, минимальное значение составит 67 рублей за доллар и 72 рубля за евро к концу декабря 2022 года, максимальное - 80 рублей за доллар и 79-87 рублей за евро.